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Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Beşiktaş da aynı gün, TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'da Hollanda'nın güçlü takımı Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galibiyet arayacak.

Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

UEFA Avrupa Ligi 'nde 2023-2024 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Yeni formatla düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray , Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk hafta mücadelelerine çıkacak.

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