UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Yeni formatla düzenlenen turnuvada Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk hafta mücadelelerine çıkacak.
Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, seyircisi önünde galibiyet arayacak.
Beşiktaş da aynı gün, TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'da Hollanda'nın güçlü takımı Ajax ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, zorlu deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor.
Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)
19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)
22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)
22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)
22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)
22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)
22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)
26 Eylül Perşembe:
19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)
19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)
22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)
22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş
22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)
22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)
22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)