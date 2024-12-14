CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’in, Suriye’deki gelişmeler ve partisinin stratejisine dair dikkat çeken açıklamaları basına sızdı. Uzgel, toplantıda Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’ı övdü ve partinin stratejisinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel’in açıklamaları

Suriye’deki 53 yıllık Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye’deki muhalefet cephesinde rahatsızlıklar artmışken, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, partisinin stratejisine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Uzgel, partisinin yöneticilerini eleştirirken, Türkiye dış politikasının en güçlü figürlerinden olan Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a övgülerde bulundu.

Ekol TV'nin haberine göre, Uzgel, toplantıda şunları söyledi: “Karşımızda artık hayalci bir Davutoğlu yok. Fidan ve Kalın ikilisi rasyonel bir politika izliyor ve sakin açıklamalarla öne çıkıyorlar. Bizim söylememiz gereken şeyleri bizden önce dile getiriyorlar: Sığınmacıların dönüşü, demokrasi, anayasa gibi konulara odaklandılar.”

CHP’nin stratejik hataları ve geleceğe yönelik uyarılar

Uzgel'in açıklamalarının devamında, CHP'nin sahada etkisiz kaldığını belirterek, mevcut stratejilerinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Uzgel, "Bizi sahada etkisiz bıraktılar, bu böyle devam edemez" diyerek partisinin geleceği için strateji değişikliğine gitme çağrısında bulundu.

Uzgel ayrıca, AK Parti’nin, özellikle finansman sağlayarak, önümüzdeki yıl erken seçime gidebileceğini belirtti ve CHP'nin milliyetçi seçmenle ortak bir söylem geliştirmesi gerektiğini ifade etti. Uzgel'in, CHP'nin mevcut durumda etkin bir strateji geliştirememesi durumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçten kazançlı çıkabileceğini belirtti.