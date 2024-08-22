CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Maymun Çiçeği salgınına ilişkin küresel düzeyde halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin üzerinden bir hafta geçmesine rağmen Sağlık Bakanlığı'nın acil durum eylem planını kamuoyuyla paylaşmadığını belirtti. Kılıç, "DSÖ’nün uyarısına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın sadece internet sitesinde bir rehber hazırlamakla yetinmesi, endişelerimizi ve kaygılarımızı artırmıştır" şeklinde konuştu.

Meclis Gündeminde: Sağlık Bakanlığı'nın yanıtlaması isteniyor

Kılıç, Maymun Çiçeği salgınının Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındığını ve Sağlık Bakanı Prof. Kemal Memişoğlu'na yönelik bir soru önergesi verdiğini açıkladı. Kılıç, Sağlık Bakanlığı'ndan aşağıdaki konularda bilgi talep etti:

1. Kurul Oluşturuldu Mu? Sağlık Bakanlığı, Maymun Çiçeği için bir kurulu oluşturmuş mu? Etkili bir eylem planı hazırlanmış mı? Bu plan kamuoyuna açıklanacak mı?

2. Hekimler Bilgilendirildi Mi? Sağlık çalışanlarına gerekli uyarılar yapıldı mı? Maymun Çiçeği vakalarına karşı hekimler bilgilendirildi mi?

3. Vatandaşlar Bilgilendirildi Mi? Salgından korunmak için vatandaşlar nasıl bilgilendirildi?

4. Yabancılara Karşı Tedbirler Alındı mı? Turizm ve eğitim nedeniyle ülkeye gelen yabancıların sağlık testleri ve diğer tedbirler alındı mı?

5. İlaç Stokları Yeterli Mi? Hastalığın tedavisinde kullanılacak ilaçlar temin edildi mi? Olası bir salgına karşı ilaç stoklarımız yeterli mi?

6. Aşılar Temin Edildi Mi? Hastalığa karşı geliştirilen aşılar temin edildi mi?

"COVID-19'dan ders almadık mı?"

Kılıç, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık krizlerini yönetme konusunda eksik kaldığını ve COVID-19 salgınından gereken derslerin alınmadığını vurguladı. Kılıç, "Televizyonlara çıkıp paniğe gerek yok demek en kolayı. Bunu pandemi sürecinde kaybedilen insanlara, kapanan esnafa, küçülen şirketlere, işten çıkarılan işçilere ve ailelerine sorun. Sağlık Bakanlığı'na çağrım, testi kırılmadan önlemini alsın. Süreci şeffaf bir şekilde yürütüp kamuoyunu bilgilendirsin" dedi.