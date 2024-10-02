Orman Genel Müdürlüğü, yangınlarla mücadelede yurt dışından uçak ve helikopter kiralamaya devam ederken, Sayıştay raporlarında 2012-2018 yılları arasında helikopter alımları için aktarılan 311 milyon doların kayıtlarda yer almadığı ortaya çıktı. Bu durum, kamu kaynaklarının verimli kullanımını tartışmaya açarken, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat durumu sert bir dille eleştirdi.

13 bin Km’den kiralık helikopter

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, yangınlarla mücadelede kullanılan hava araçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Polat, 2022-2024 yılları arasında toplamda 77 hava aracının kiralanması için 4 milyar TL’nin üzerinde ödeme yapıldığını belirtti. Ayrıca ABD, Rusya, İspanya gibi ülkelerden yapılan kiralamalara ek olarak, Avustralya ve Şili’den de yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin kiralandığını dile getirdi.

Mahir Polat, yangın söndürme araçları için yapılan kiralamaların yanı sıra 13 bin kilometre uzaklıktan getirilen araçların, yangın müdahalesinde ne derece verimli kullanılabileceği sorusunu da gündeme taşıdı.

Kayıp 311 milyon dolar

Sayıştay raporlarına göre, Orman Genel Müdürlüğü’nün 2012-2018 yılları arasında helikopter alımı için fona aktardığı 311 milyon doların ne olduğu belirsizliğini koruyor. Raporda, bu tutarın gider hesaplarına alınmış olmasına rağmen, mali tablolarda izlenmediği ve 2023 itibarıyla herhangi bir muhasebe kaydının bulunmadığı tespit edildi. Orman Genel Müdürlüğü’nün, bu bulguya katıldığını ve incelemelerin sürdüğünü belirtmesi dikkat çekti.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, durumu değerlendirerek, hükümetin kaynakları vatandaşa değil, yandaşlara aktardığını savundu. Polat, "Tasarruf adı altında vatandaşı sıkboğaz eden iktidar, hesap vermekten kaçınarak kurumları içten çökertiyor" diye aktardı.

Kiralamaların artan maliyeti

Yangınlarla mücadele için kiralama yöntemine devam edilmesi, hükümetin yangın söndürme filosu oluşturma konusundaki yetersizliğini gözler önüne serdiğini belirtti. 2023 yılında yapılan kiralamalar için 4 milyar TL’nin üzerinde ödeme yapıldığı belirtilirken, kiralama maliyetlerinin 2024 yılında daha da artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, yangınlarla etkin mücadele için kalıcı çözümler üretmek yerine, yüksek maliyetli kiralama yöntemine devam edilmesinin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını belirtiyorlar.