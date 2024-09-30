Chp'li Süleyman Bülbül’den Kuşadası İlçe Örgütü'ne Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, partisinin Kuşadası İlçe Örgütünü ziyaret etti. Ziyaretinde Milletvekili Süleyman Bülbül’e, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile partililer eşlik etti.

Siyasette şeffaflık

Ziyarette konuşan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, siyasette şeffaflığın ve hesap verebilirliğin önemine dikkat çekerek şahıslara ya da kurumlara hakaret içermeyen tüm eleştirilere açık, tüm soruları yanıtlamaya hazır olduklarını ifade etti. Bülbül, düzenlediği basın toplantısı ile kendisine yöneltilen tüm soruları açık yüreklilikle ve detaylı bir biçimde yanıtlayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i tebrik etti.

Başkan Ömer Günel ise en önemli hedeflerinin Cumhuriyet Halk Partisi’nin ulusal iktidarını sağlamak olduğunu belirterek 1 Kasım’dan itibaren saha çalışmalarını daha da yoğunlaştıracaklarına dikkat çekti. Başkan Ömer Günel “1 Kasım’ı milat olarak kabul edecek; sanki ertesi gün erken seçim olacakmışçasına yoğun bir tempo içerisine girecek ve her an teyakkuzda olacağız. Bunu da Genel Merkez’imizden, milletvekillerimizden ve örgüt üyelerimizden aldığımız güçle hep beraber başaracağız” diye konuştu.