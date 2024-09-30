TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye, geçen yıl %10,2 yaşlı nüfus oranı ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin tamamından daha düşük yaşlı nüfus oranına sahip oldu. Dünya genelinde yaşlı nüfus oranı %10 seviyesine ulaşırken, AB’de bu oran %21,5 olarak belirlendi.

AB'de yaşlı olarak kabul edilen, 65 yaş ve üzeri nüfus 96,4 milyonu aştı. 448,9 milyonluk AB nüfusunun yaklaşık her 5 kişisinden 1’i 65 yaş ve üstü bireylerden oluşuyor.

İtalya zirvede, Türkiye listenin altında

AB’de en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ülke %24,5 ile İtalya olurken, Finlandiya %23,6 ile ikinci, Portekiz ise %23,3 ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya, 22,7 milyon yaşlı nüfus oranıyla 6’ncı sırada yer alırken, en düşük yaşlı nüfus oranı %15,5 ile İrlanda, %15,4 ile Lüksemburg ve %15,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde kaydedildi.

Türkiye’nin %10,2 oranındaki yaşlı nüfusu, dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, AB ülkelerine kıyasla düşük kaldı. Türkiye'deki yaşlı nüfus, toplamda 8,7 milyon kişi olarak belirlendi.

AB ülkeleri ve Türkiye'nin yaşlı nüfus oranları (2023):

İtalya: %24,5

%24,5 Finlandiya: %23,6

%23,6 Portekiz: %23,3

%23,3 Yunanistan: %23,1

%23,1 Almanya: %22,7

%22,7 Fransa: %22,0

%22,0 Polonya: %18,5

%18,5 Türkiye: %10,2

AB genelinde yaşlı nüfus oranının yüksekliği, bu ülkelerdeki sosyal ve ekonomik yapılar üzerinde büyük bir etkiye sahip olmaya devam ediyor.