CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik gerçekleştirilen saldırı sonrası bir açıklama da CHP Balçova Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman’dan geldi. Uçman, saldırının bireysel değil, halkın iradesine yönelik sistematik bir tehdit olduğunu ifade etti.

Şiddetin karşısında, adaletin yanındayız

Korcan Uçman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımıza yapılan bu hain saldırı, sadece bir kişiye değil; milyonların değişim talebine, demokrasiye olan inancına yapılmıştır. Bu saldırıyı gerçekleştirenler, korku yaratmak ve halkı sindirmek istemektedir. Ancak bilinmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisi bu karanlık oyunlara asla teslim olmayacaktır.”

Özgür Özel sadece CHP'nin değil, halkın sesidir

Uçman açıklamasında, “Sayın Özgür Özel, bugün sadece partimizin değil, halkın vicdanının ve değişim arzusunun temsilcisidir. Ona yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Hep birlikte daha güçlü duracağız, daha kararlı mücadele edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Hukuk yoluyla hesap sorulmalı

Açıklamasını net bir çağrıyla bitiren Korcan Uçman şöyle konuştu:

“Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren herkes yargı önünde hesap vermelidir. Hiçbir karanlık yapı, bu ülkenin aydınlık yarınlarına set vuramayacaktır. Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyorum.”