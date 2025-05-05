2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenen çiftlere yönelik yerli otomobil TOGG için özel fiyatlandırma ve düşük faizli ödeme kolaylıkları sunulacak.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'dan, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni evlenen genç çiftlere yönelik müjde geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TOGG iş birliğinde yürütülecek proje ile genç çiftlerin uygun şartlarda otomobil sahibi olmalarının önü açılacak.

TOGG'dan genç çiftlere özel kampanya

2023 yılında T10X modeliyle yollara çıkan ve bugüne kadar 50 binin üzerinde satış rakamına ulaşan yerli otomobil TOGG, bu kez yeni evlenen çiftlere yönelik özel bir kampanyayla gündemde. Kampanya kapsamında özel fiyatlandırma, az peşinat, uzun vadeli ve düşük faizli ödeme seçenekleri sunulacak.

Bakanlık ve TOGG ortaklığıyla hayata geçiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek kampanya ile hem gençlerin ekonomik olarak desteklenmesi hem de yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor. Projeye ilişkin teknik hazırlıkların önümüzdeki günlerde başlayacağı ve detayların resmi açıklamalarla netlik kazanacağı öğrenildi.

2025 Aile Yılı'nda destekler peş peşe geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından, genç çiftlere yönelik birçok teşvik paketi devreye alındı. İlk aşamada açıklanan 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi ve mobilya-beyaz eşya desteklerinden sonra, şimdi de otomobil sektöründen yeni bir destek geliyor.

Genç çiftler, söz konusu kampanyanın hayata geçirilmesiyle birlikte daha kolay finansman imkânlarıyla TOGG T10X modeline sahip olabilecek.

TOGG'un güncel fiyat listesi (Nisan 2025)

Model Fiyat (TL) V1 RWD Standart Menzil 1.440.000 TL V1 RWD Uzun Menzil 1.680.000 TL V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL

Kampanya detayları ne zaman açıklanacak?

Yeni kampanya ile ilgili teknik çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı ve TOGG tarafından detaylı başvuru şartlarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Kampanyanın hedef kitlesi, evlilik tarihinden itibaren belirli süre içerisinde TOGG başvurusu yapan çiftler olacak.