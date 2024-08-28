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Kıymetli Babam; Mehmet Raif Çiler bu gece tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Muş İli, Malazgirt İlçesi Kümbet Camii’den (29.08.2024) Perşembe günü ikindi namazına müteakip, Malazgirt Merkez Mezarlığında toprağa verilecektir. Mekanı Cennet, Ruhu Şad Olsun. pic.twitter.com/rRzP7spGqE

Sosyal medya hesabından haberi duyuran Çiler, "Kıymetli babam Mehmet Raif Çiler bu gece tedavi gördüğü hastanede hakkın rahmetine kavuşmuştur. Muş ili, Malazgirt ilçesi Kümbet Camii'nden perşembe günü ikindi namazına müteakip, Malazgirt Merkez Mezarlığında toprağa verilecektir. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" diye yazdı.

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