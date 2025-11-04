CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin “oylamaya hile karıştırma” iddialarının yer aldığı ceza davasının ilk duruşması bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıklar arasında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay da bulunuyor. Mahkeme, usul işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun yanıtının gelmesini bekleme kararı alarak duruşmayı 13 Ocak 2026’ya erteledi.

Dava kapsamında, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te düzenlediği 38. Olağan Kurultay’a yönelik “oylamaya hile karıştırma” iddiası yer alıyor. Sanıklar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 12 kişi bulunuyor. Haklarında 1 ile 3 yıl hapis cezası ve siyaset yasağı talep ediliyor.

Soruşturma aşamasında 36 tanık dinlendi, 115 şüpheli ifadesi alındı ve 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtları istendi.

egepostasi.com

Mahkeme, usul işlemlerinin tamamlanmasının yanı sıra Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun cevabının beklenmesine karar verdi. Böylece duruşma 13 Ocak 2026’ya ertelendi.

Bu karar, hukuk davası olarak yürütülen “mutlak butlan” (kurultayın iptali) sürecinden ayrı yürütülen ceza yargılamasında alındı. Mutlak butlan davasında Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 24 Ekim 2025’te “aktif husumet yokluğu” ve “konusuz kalma” gerekçeleriyle reddetti.

Bu dava, bir siyasi partinin kurultayına ilişkin usulsüzlük iddialarının ceza mahkemesinde ele alındığı nadir örneklerden biri. Kararın sonucunun hem partinin iç işleyişine hem de Türkiye’de siyasi partilerin seçim süreçleri ve meşruiyeti konusuna etkisi olabilir.

Ayrıca davanın seyrine göre siyaset yasağı gibi sonuçlar da gündeme gelebilir.

Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nden gelecek yanıtı bekleyecek.

13 Ocak 2026’da bir sonraki duruşma yapılacak.

Süreç içinde delil değerlendirmelerinin, tanık ifadelerinin tamamlanması bekleniyor.