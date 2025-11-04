İzmir halkını sürece destek olmaya çağıran Tugay, “Bu mesele yalnızca belediye başkanının değil, tüm kentin ortak sorumluluğudur” dedi.

Tugay, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne yönelik tepkilere de yanıt verdi. Tesisin çalışmasında herhangi bir teknik aksaklık bulunmadığını dile getiren Tugay, bölgede çevresel risklerin kontrol altına alındığını ifade etti.

“Bazı vatandaşlarımız tepkilerini dile getiriyor, saygıyla karşılıyorum. Ancak orada doğaya zarar veren bir durum söz konusu değil. Gerekli tüm önlemler alınmaya devam ediyor.”

İzmir’de günlük yaklaşık 6 bin ton atığın toplandığını belirten Tugay, bu atıkların bir bölümünün Ödemiş ve Bergama’daki tesislerde bertaraf edildiğini, diğer tesis alanlarının kullanımında ise bürokratik ve siyasi engellerle karşılaşıldığını söyledi.

Tugay, sürecin siyasi manipülasyonlarla çarpıtıldığını savunarak, bazı yerel siyasetçilerin konuyu kişisel çıkarları için gündeme taşıdığını ifade etti.

“Belediyenin bu iş için uygun teklif ettiği alanlar reddedildi. Buna rağmen bazı ilçe belediye başkanlarının ‘Buraya tesis yaptırmadık’ diye övünmesi son derece sorumsuzdur. Çöp konusu siyaset üstüdür; burada rant hesabı yapılmamalı.”

Kentte yaşayan herkesi sorumluluk almaya davet eden Tugay, atık üretiminin azaltılması ve geri dönüşüm bilincinin artırılmasının önemine işaret etti.

“Hep birlikte İzmir’e sahip çıkacağız. Kendi çöpümüze sahip çıkmak, daha az atık üretmek, geri dönüşüme ağırlık vermek ve modern bertaraf sistemlerini kurmak hepimizin boynunun borcu. Ben görevimin başındayım; herkes üzerine düşeni yaparsa sorun kalmaz.”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile teknik çalışmaların sürdüğünü belirten Tugay, bürokratlarla uyum içinde çözüm arayışının devam ettiğini söyledi. Konunun gereksiz siyasi tartışmaların odağı olmaması gerektiğinin altını çizen Tugay, İzmir’in sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sistemi için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.