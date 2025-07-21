Çiğli Belediyesi, öğrencilerin eğitim yolculuğuna rehberlik ediyor

Çiğli Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih yapacak öğrencilere yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlamaya başladı. Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi (ÇİBEM) bünyesinde sunulan bu hizmetle, öğrencilerin hayatlarını etkileyecek önemli tercih sürecinde doğru yönlendirilmeleri amaçlanıyor.

Uzman rehber öğretmenler, öğrencilerin yetenekleri, ilgi alanları ve gelecek hedefleri doğrultusunda en uygun lise ve üniversite tercihlerinin yapılmasına yardımcı oluyor. Çiğli Belediyesi, gençlerin eğitimde fırsat eşitliğine erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

LGS tercih desteği 24 Temmuz’a kadar sürecek

LGS kapsamında tercih yapacak öğrencilere yönelik danışmanlık hizmeti 24 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Tercih danışmanlığından faydalanmak isteyen öğrenciler, 444 35 52 numaralı telefondan (Dahili: 2415 – 2416 – 2417) randevu alarak ÇİBEM’e başvurabiliyor.

ÇİBEM’de görev yapan eğitim uzmanları, öğrencilerin ilgi ve yetenek profillerini analiz ederek onlara en uygun okul seçeneklerini sunuyor. Böylece öğrencilerin lise hayatına doğru ve bilinçli bir başlangıç yapması hedefleniyor.

Üniversite adaylarına danışmanlık 30 Temmuz’da başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak üniversite tercih sürecinde de ÇİBEM aktif rol üstlenecek. 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında sürecek üniversite tercih döneminde, Çiğli Belediyesi yine öğrencilerin yanında olacak.

Bu süreçte adaylara bölüm ve üniversite seçimi konusunda birebir rehberlik sunulacak. Öğrencilerin akademik başarıları, ilgi alanları ve mesleki hedefleri göz önüne alınarak en uygun tercihler yapılacak. Rehberlik hizmeti, öğrencilerin üniversite yaşamına sağlam adımlarla başlamalarını amaçlıyor.

Başkan Yıldız: “Gençlerimizin başarısı bizim gurur kaynağımız”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tercih döneminin gençlerin hayatlarında kritik bir rol oynadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin bu önemli dönemeçte yalnız kalmamaları, bizim için son derece kıymetli. ÇİBEM’de sunduğumuz ücretsiz danışmanlık hizmetiyle eğitimde fırsat eşitliğini destekliyoruz. Tercih süreci, bir öğrencinin geleceğini doğrudan şekillendiren adımlardan biri. İlgi alanlarına, yeteneklerine ve hedeflerine uygun kararlar verebilmeleri için profesyonel kadromuzla onların yanındayız. Gençlerimizin başarısı, bizim en büyük gurur kaynağımız. Çiğli Belediyesi olarak eğitimin her aşamasında onların yanında olmaya ve hayallerine giden yolda ışık tutmaya devam edeceğiz.”