Anma gecesi şiirle, müzikle ve hatıralarla gerçekleşecek

Türk edebiyatının “memleket şairi” olarak anılan usta kalem Nazım Hikmet Ran, Milas Belediyesi tarafından düzenlenecek kültür-sanat etkinlikleriyle anılıyor. Geçtiğimiz ay Çöllüoğlu Hanı’nda yoğun katılımla gerçekleşen Nazım Hikmet’i Anma Gecesi, bu kez Ören ve Güllük mahallelerinde sanatseverlerle buluşacak.

Milas Belediyesi, şiir ve müziğin iç içe geçtiği bu özel programla, Nazım Hikmet’in edebi mirasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Ören ve Güllük’te iki ayrı etkinlik yapılacak

Etkinliklerin ilki, 27 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de Ören Mahallesi Yalı Konser Alanı’nda düzenlenecek. İkinci etkinlik ise 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00’de Güllük Mahallesi’nde, Belediye Binası önünde gerçekleşecek.

Her iki etkinlikte de Nazım Hikmet Ran’ın hayatı anlatılacak, önemli şiirleri sahnede yorumlanacak ve bestelenmiş eserlerinin müzik eşliğinde dinletisi yapılacak. Vatandaşlar bu etkinliklerde, hem şairin yaşam öyküsünü öğrenme hem de edebi eserlerini farklı sanat formlarıyla deneyimleme fırsatı bulacak.

Milas Belediyesi’nden halka açık davet

Nazım Hikmet’e duyulan saygının bir göstergesi olarak organize edilen bu anlamlı geceye, Milas Belediyesi tüm vatandaşları davet etti. Etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı belirtildi. Belediyeden yapılan açıklamada, sanatın birleştirici gücüne vurgu yapılarak, Nazım Hikmet’in evrensel mirasının farklı kuşaklara aktarılmasının önemine dikkat çekildi