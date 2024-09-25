Çiftlik Bank davasının sanığı olarak yargılanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın duruşmasında, savcı mütalaasını sundu.

88 Bin 302 yıl hapis cezası istemi

Savcının talebine göre, Mehmet Aydın’ın toplamda 88 bin 302 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması bekleniyor. Bu mütalaa, davanın seyrinde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Dava süreci ve mağdurlar

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistem, birçok kişiyi mağdur eden gelir getirme vaadiyle dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelmişti. İki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye’nin iade talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti. Aydın, 3 Temmuz 2021’de İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmış ve 102 mağdurun şikayeti doğrultusunda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

Fatih Aydın’ın durumu

Fatih Aydın ise, "Çiftlik Bank" sistemine ilişkin suçlamalarla firari olarak arandıktan sonra Temmuz 2021’de Uruguay’da yakalanmıştı. Türkiye’ye getirilen Aydın, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

Ne olmuştu?

Sistemin kurucusu ve iki yıldan fazla süre firari olan Mehmet Aydın, Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya tarafından sınır dışı edilmişti. "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın, 3 Temmuz 2021'de İstanbul Havalimanı'nda uçakta gözaltına alınmış, 102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmıştı.

"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında "Bankacılık Kanunu'na aykırılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz 2021'de Uruguay'da yakalanmıştı. Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım 2021'de Türkiye'ye getirilen sanık hakimlikçe tutuklanmıştı.