AFAD'dan 16/08/2024 saat 17.52’de SMS mesajı aldım. Sanırım herkese gönderilen bir mesajdı! Mesajı noktasına virgülüne dokunmadan paylaşıyorum;

“OGM'ye göre 10 gün boyunca meteorolojik nedenlerle vatandaşlarımızın açık alanda ateş yakmamaları, yakanları uyarmaları ve 112'ye bilgi vermesi rica olunur. B003 “

Ne enteresandır ki. Bugünün akşamı İzmir’de tamı tamına 3 gün sürecek 3 günde ancak kontrol altına alınabilecek yangınlar çıkıverdi. Bu yangınların, NASA verilerine göre 4400 hektarlık alana zarar verdiği tespit edildi.

Bu arada İzmir’den sonra, Bolu, Muğla, Uşak’ta, Manisa, Aydın’dan da art arda yangın haberleri gelmeye başladı. Dün itibari ile tarım ve orman bakanının açıklamasına göre yangınlar kontrol altına alınabildi. Ofisimin körfeze bakmasından mütevellit yangının ilk sabahı 2 helikopter çalışıyordu. Ertesi gün askeri helikopterlerin katılması ile 5 helikoptere çıktı. Sonra da çift pervaneli bir helikopterin katılması ile üçüncü gün artık yangın kontrol altına alınmış oldu. Uçak görmedim ama uçağın sanırım Çiğli açıklarında çalıştığı söylendi. Ama ben görmedim. İtfaiye mücadelesi ile havadan müdahale yetersizliği bariz ortada idi. İşte konunun özü yetersizlik demek ki sürekli bu tür afetler ve olaylar olmadan önlem almamız gerekiyor. Bunu da ancak sorumlu yöneticiler yapabilir. Tırşikçiler yapamaz.

Geçen ay Almanya ve Hollanda’ya gitmiştim. Almanya ve Hollanda arası ulaşımımızı araçla gerçekleştirdiğimiz için; otobanların ücretsiz ve otoban çevrelerinin tamamının yeşil ormanlarla kaplı olduğunu yeşillikten ne bir kaya parçası ve bir toprak rengi hiç görmedik dersem yanlış olmaz. Yeşile ve doğa güzelliğine verilen önemin had safhada olduğunu gördük. Boş kullanılmayan arazilerin tamamı yeşil bitki örtüsü ile kaplı ve her taraf ağaçlandırılmış vaziyette. Hitler döneminde ciddi zarar gören Almanya’dan 1. ve 2. Dünya savaşında ciddi zarar görmüş Almanya’dan bahsediyorum.

Gelin gelelim ülkemizdeki duruma bakalım sigara izmaritinden çıkan yangınlar her yazın kabusumuz olmaya devam ediyor. Ormanlarda yakılan mangalların tam söndürülmeden küllerinden çıkan orman yangınlarının sayısı alabildiğine fazla, bilerek ve kasten orman yangını çıkaranlar da cabası. Ama gel gelelim orman genel müdürlüğünün görevi bu ormanları korumak ve ormanlık alan sayısını ya da yüzölçümsel değerini arttırmak olduğu halde orman genel müdürlüğüne ait arazöz ve yangın söndürme ekipmanları yetersiz. Belediyelerin itfaiye araçları da yetersiz. Orman genel müdürlüğüne ait yangına müdahale hava araçları da yok denecek kadar az ve yetersiz.

Şov yapan siyasiler çok mu çok! Mecliste kavga etmeyi yumruklaşmayı Can Atalay görüşmesinde yapan vekillerin, yangına müdahale uçakları ve helikopterleri alma konusunda da keşke bu kadar mücadeleci ve hassas olabilseler. Yumruk yumruğa kavga eden vekil istemiyoruz. Kentinin ve vatandaşın sorununa derman olan vekiller istiyoruz. Orman yangının çıkış sebebinin ne olduğunu bilmek istiyoruz. Afad’ın atmış olduğu SMS mesajı sonrası çıkan yangınların tesadüf sonucu çıktığını düşünmek istiyoruz. Ne büyük tesadüfse! Ülkemde ormanlar yok edilerek 2B ile orman arazilerinin asla imara açılmamasını diliyoruz. Orman yangını olmuş olan yerlere daha fazla ağaç dikilmesini bekliyoruz. Olan oldu şükür etmeyi bırakalım. Ciğerimiz İzmir yandı evlerimiz yandı araçlarımız yandı ormanlarımız yandı. Sorumlular bulunmalı ve yetersiz kalan yöneticiler de sorumlular kadar sorumludur gereken soruşturma yapılarak cezalandırılmalılardır. Yeterli ekipman derhal artık temin edilmelidir.