Çalışmalar kapsamında ağaçlar budandı, otlar biçildi ve okul bahçelerindeki ot temizliği gerçekleştirildi. Ayrıca öğrencilerin dinlenme alanı olarak kullandığı bankların bakım ve onarımları yapıldı.

Temizlikten onarıma her detay düşünüldü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü’nün koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında; okul bahçelerindeki ağaçlar budanarak hem estetik hem de güvenlik açısından düzenlendi. Uzayan otlar biçildi, zararlı bitkiler temizlendi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Öğrencilerin dinlenme alanı olarak kullandığı banklar da tamir edildi.

Başkan Yıldız: “Eğitim hayatına katkı koymak, geleceğimizi güvence altına almak demek”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yapılan çalışmaların sadece fiziksel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek şunları kaydetti; “Çocuklarımızın eğitim hayatına daha huzurlu ve güvenli bir ortamda başlamaları bizim için çok değerli. Okullarımızda temizlik ve bakım çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Yeni dönemde öğrencilerimizin tertemiz bahçelerde oyun oynaması, velilerimizin de gönül rahatlığıyla çocuklarını okula göndermesi için ekiplerimiz sahada özveriyle çalışıyor. Eğitim hayatına katkı koymak, geleceğimizi güvence altına almak demektir.”