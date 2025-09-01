Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, “18-24” yaş arası gençlerin günde ortalama 9 saat ekran karşısında zaman geçirdiğini ve bunun ideal sınırın çok üstünde olduğunu ifade eden Doç. Dr. İlknur Aydoğdu Karaaslan “Uzun süre ekran karşısında zaman geçirmek sosyal hayatımızı ciddi anlamda etkilemektedir. Bu durum bireylerin sosyal yaşamdan uzaklaşmasını sağlayarak yalnızlık hissinin oluşmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla bireyler giderek iletişimden uzaklaşarak yalnızlaşmaktadır. Bunların yanı sıra baş ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı, obezite gibi fiziksel sağlık sorunlarına da yol açmaktadır. Dijital araçları hayatımızın birçok alanında kullandığımızdan ötürü dijital yorgunluk kavramından kurtulmak mümkün değildir. Gençlerin uzun saatler boyunca tablet, telefon gibi diğer dijital araçlardan uzak kalamaması ‘dijital yorgunluk’ olarak tanımlanmaktadır. Dijital yorgunluk kavramı teknoloji bağımlılığı kavramı ile içi içedir. Dijitalleşme ile birlikte iletişim, sosyal medya platformları, oyun, alışveriş, eğitim, finans uygulamaları gibi birçok alanda hayatımız kolaylaşmıştır. Dijitalleşme denince anlatacak çok şey var tabi ki. Bu nedenle dijitalleşmenin avantaj ve dezavantajlarını bilerek, kontrollü kullanmamız gerekir” dedi.

Dijital yorgunluğun azaltılması ile ilgili öneriler sunan Doç. Dr. Aydoğdu Karaaslan, “Gençler dijital ortamlarda fazla vakit geçirmek yerine yüz yüze iletişim kurarak gerçek sosyal etkileşimleri artırabilirler. Zaman zaman dijital detoks yapabilirler, bildirimlerini sınırlayabilirler. Gençlerin dijital platformları daha verimli kullanabilmeleri için, gündelik yaşamlarındaki zaman yönetimini bilinçli bir şekilde planlamaları, bu platformları kullanırken belirli bir amaç için kullanmaları, dijital ortamları eğitim ve özellikle dil öğrenmek için kullanmaları gerekir” diye konuştu.

“Dijital dünyada kaybedilen zaman akademik başarıyı etkiliyor”

Doç. Dr. Aydoğdu Karaaslan, “Her geçen gün daha fazla ekran karşısında vakit geçiren gençler, farkında olmadan en değerli kaynaklarını; yani zamanlarını kaybediyorlar. Ders çalışmaya, kitap okumaya, aile ve arkadaşlarla yüzyüze vakit geçirmeye ayrılabilecek saatler, çoğunlukla sosyal medya akışında veya oyun ekranında tükeniyor. Bu durum yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda gençlerin kişisel gelişimini ve sosyal ilişkilerini de olumsuz etkiliyor. Dijital yorgunluğun en somut yansımalarından biri, derslere ve akademik çalışmalara odaklanmada yaşanan güçlükler. Uzun süreli ekran kullanımı, dikkat süresini kısaltıyor ve öğrenme verimliliğini düşürüyor. Bu da gençlerin eğitim hayatında önemli kayıplara yol açıyor” dedi.