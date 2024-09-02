Çiğli Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen “Her Yer Çocuk” etkinlikleri başarıyla tamamlandı. Etkinliklerin son gününde konuşan Başkan Yıldız, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutluluğuna vesile olmak bizler için en değerli hizmet” dedi.

Eğlencenin ve öğrenmenin merkezi

Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, 7-11 yaş arasındaki çocuklar için kapsamlı bir program sundu. Resim, müzik, masal, ritim, yaratıcı drama ve origami gibi çeşitli eğitimler sayesinde çocuklar, yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Ayrıca, satranç ve spor etkinlikleri ile zihinsel ve fiziksel aktiviteler desteklendi; bilim ve felsefe atölyeleri, gazete ve harita eğitimi gibi kültürel etkinliklerle bilgi edinme ve keşfetme becerileri artırıldı.

Hem eğlenip hem öğrenme şansı

Şirintepe Kadın Dayanışma Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikler, çocuklar için unutulmaz anlara sahne oldu. Minikler, film ve tiyatro gösterileriyle keyifli vakit geçirdi; ritim, yaratıcı drama, müzik, satranç ve origami atölyeleri sayesinde yeni beceriler kazandı. Yaratıcı drama ve müzik atölyelerinde eğlenceli vakit geçiren çocuklar, strateji geliştirme ve pratik düşünme yeteneklerini pekiştirdi. Dört hafta süren etkinliklerin sonunda çocuklar, yeni arkadaşlıklar kurmanın yanı sıra çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

“Hayatın her anında yanlarında olacağız”

Başkan Yıldız, etkinliklerin çocuklar için keyifli ve öğretici geçtiğini belirterek, “Film ve tiyatro gösterileriyle başlayan etkinliklerimizde; Çiğlili çocuklarımız ritim, yaratıcı drama, müzik, satranç ve origami gibi birçok alanda hem eğitim aldı hem de eğlendi. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlarken, yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanımaktadır. Çiğli Belediyesi olarak, hayatın her alanında çocuklarımızın yanında olmaya ve onların mutlu bireyler olarak yetişmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.