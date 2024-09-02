Şehzadeler ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, devrilen ağaçlar ve kırılan dallara neden oldu. Şehzadeler Belediyesi ekipleri, bölgedeki temizlik çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarı yapılan ve etkili olan sağanak yağış, Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çeşitli hasarlara yol açtı. Yoğun yağış nedeniyle çok sayıda ağaç devrilirken, birçok dal kırıldı. Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen hasarı en kısa sürede onarmak için bölgeye sevk edildi.

"Etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, şiddetli yağışın ardından yapılan temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Durbay, “Dün akşam yaşanan şiddetli sağanak yağış ilçemizi de etkiledi. Ekiplerimiz, yağış sonrası devrilen ağaçları ve kırılan dalları hızla kaldırarak herhangi bir tehlikenin önüne geçti. En büyük tesellimiz, olumsuz hava şartlarına rağmen ilçemizde can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Sağanak yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” şeklinde konuştu.