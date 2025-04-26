Çiğli'de düzenlenen trekking etkinliği, doğaseverlere doğayla iç içe spor yapma ve yeni dostluklar kurma fırsatı sundu.

Çiğli'de doğaseverler Trekking etkinliğinde buluştu

Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği trekking etkinliğinde doğaseverler, şehrin stresinden uzaklaşıp doğanın huzurlu atmosferinde bir araya geldi. Çiğli trekking etkinliği, katılımcılara yeşilin binbir tonuyla bezeli manzaralar eşliğinde spor yapma ve doğayla bütünleşme fırsatı sundu.

Katılımcılar doğa yürüyüşü sırasında, hem spor yapmanın enerji verici etkisini yaşadı hem de doğanın sunduğu eşsiz güzelliklerin keyfini çıkardı. Etkinlik, doğanın insan sağlığı üzerindeki iyileştirici gücünü bir kez daha gözler önüne sererken, sağlıklı yaşam ve çevre bilincinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik sonunda doğaseverler, doğayla iç içe geçirilen anların mutluluğunu paylaşarak yeni dostluklar kurdu.

Başkan Onur Emrah Yıldız'dan doğaya davet

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, doğayla uyumlu bir yaşamın önemine vurgu yaptı. Yıldız, şunları söyledi:

"Belediye olarak, hem bedensel hem de ruhsal sağlığı destekleyen etkinliklere büyük önem veriyoruz. Sağlıklı bir toplum, doğayla uyum içinde yaşamanın değerini bilen bireylerden oluşur. Trekking etkinliği sadece spor yapmanın keyfiyle sınırlı kalmayıp çevreye duyarlı bir yaşam biçimini benimsemenin de bir adımıdır. Çiğli Belediyesi olarak, bu tür etkinliklerin sayısını artırarak hemşehrilerimize doğayla iç içe olma fırsatları sunmaya devam edeceğiz."

Başkan Yıldız, doğanın sunduğu güzelliklerin korunmasının sürdürülebilir bir çevre için kritik öneme sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Tüm Çiğli Belediyesi haberlerini okumak için tıklayın!