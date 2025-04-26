Sözcü'den Ali Macit'in haberine göre İBB, Kanal İstanbul güzergahındaki TOKİ projesi için yıkım kararı aldı. İSKİ süre verdi, ardından İBB yöneticileri gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kanal İstanbul güzergahında yer alan Sazlıdere Barajı havzasındaki TOKİ projesi için Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği'ne aykırılık tespit etti. İSKİ tarafından gönderilen tebligatta, yapılaşmanın kaldırılması için 25 Mayıs 2025 tarihine kadar süre verildiği belirtildi.

İBB’den Kanal İstanbul'a yıkım kararı

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin Kanal İstanbul projesine ilişkin rezerv alan ilanı ve çevre düzeni planı değişikliğini iptal eden kararına rağmen Sazlıdere Barajı havzasında TOKİ tarafından sosyal konut inşaatına başlanmıştı.

İSKİ'nin yaptığı denetimler sonucunda, projenin Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği’ne aykırı olduğu belirlendi. Bunun üzerine İSKİ, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar inşaatın kaldırılmasını talep eden resmi bir tebligat gönderdi.

İSKİ'nin tebligatında, belirtilen sürede yapılaşmanın kaldırılmaması halinde, yıkım işleminin idare tarafından gerçekleştirileceği ve oluşacak yıkım masrafının TOKİ'den tahsil edileceği ifade edildi.

İSKİ yetkilileri gözaltına alındı

Tebligatın ardından, sabah saatlerinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen'in de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, yapılan inşaatın Sazlıdere Barajı'nın su kaynağı işlevini zayıflattığını belirterek, “Bu baraj yüzde 100 içme suyu maksatlıydı. Şu anda da halen günlük 40-50 bin metreküp su temin ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Köy muhtarından tepki

Sazlıdere Köyü Muhtarı Oktay Teke, “Havza koruma kurallarına göre vatandaşın kümesi bile yıkılırken, şimdi devasa konutlar yapılıyor. İSKİ bu yapıya da tebligat verdi.” dedi.

Teke ayrıca, valilikten alınan "ÇED gerekli değildir" kararının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından kısa bir süre önce geldiğini belirtti.

Uzmanlar ne diyor?

Gazeteci Çiğdem Toker, gözaltı dalgasına dikkat çekerek, “İSKİ'nin TOKİ şantiyesine yıkım tebligatı göndermesinin hemen ardından bu operasyonun yapılması dikkat çekici” yorumunu yaptı.

İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı'nın korunması gerektiği konusunda uzmanlar da uyarılarda bulunuyor. İSKİ Resmî Sitesi üzerinden Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği detaylarına ulaşılabiliyor.