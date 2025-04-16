Çiğli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği "Çocuk Şenliği" ile çocuklara neşe dolu iki gün yaşatacak. 19-20 Nisan tarihlerinde Büyük Park’ta gerçekleşecek şenlikte çocuklar eğlenceli etkinliklerle bayramı kutlayacak.

Şenlik iki gün sürecek

Çiğli Kaymakamlığı karşısındaki Büyük Park’ta düzenlenecek etkinlikler her iki gün de saat 13.00 ile 20.00 arasında yapılacak. Programda çocuk tiyatrosu, şişme oyun alanları, yüz boyama, sosis balon, bubble show, patlamış mısır, pamuk şeker ve daha birçok sürpriz etkinlik yer alacak.

Başkan Yıldız’dan davet

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, tüm çocukları ve aileleri şenliğe davet ederek şu açıklamalarda bulundu:

“23 Nisan’ı çocuklarımız için unutulmaz bir bayrama dönüştürmek istiyoruz. Büyük Park’ta düzenleyeceğimiz şenliğimizde, çocuklarımızın doyasıya eğleneceği pek çok etkinlik olacak. Bu anlamlı günü onların kahkahalarıyla kutlamak bizim için büyük bir mutluluk.”

Etkinlik detayları

Yer: Büyük Park, Kaymakamlık karşısı

Tarih: 19-20 Nisan

Saat: 13.00 - 20.00

Etkinlikler: Tiyatro, palyaço, yüz boyama, şişme oyunlar, sosis balon, bubble şov, pamuk şeker, patlamış mısır