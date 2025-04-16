Buca Belediyesi, sürdürülebilir tarım projeleri kapsamında Belenbaşı Mahallesi’nde muşmula fidanlarını toprakla buluşturdu. Arıcılığa katkı sunmayı hedefleyen çalışmayla, arılar için erken dönemde besin kaynağı sağlanması amaçlanıyor. Belediye Başkanı Görkem Duman, üreticilere desteği sürdüreceklerini belirtti.

Fidanlar arılar için dikildi

Buca Belediyesi’nin düzenlediği dikim törenine Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman’ın yanı sıra CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Muşmula ağaçlarının, özellikle ilkbahar başında çiçek açarak arılar için ilk besin kaynaklarından biri olduğunu belirten Başkan Duman, bu dönemde arıların kaliteli nektar elde etmesinin sürdürülebilir üretim için kritik olduğunu vurguladı.

“Tarımsal üretimin teminatı üreticilerdir”

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Başkan Duman, “Arıcılık, sadece bal üretimi değil, tarımsal döngü için de hayati önem taşıyor. Bu fidanlar, yalnızca arıları değil, ekosistemi de destekleyecek. Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Muşmula ağaçları ekosistemi destekliyor

Muşmula ağaçları, erken çiçek açarak arılar için nektar ve polen kaynağı sağlıyor. Bu özellikleri sayesinde arı kolonilerinin sağlıklı gelişimine katkı sunuyor. Aynı zamanda çalı formundaki yapısıyla kuşlar ve böcekler için barınma alanı oluşturuyor. Bu da doğal dengeye ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlıyor.