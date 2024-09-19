Çiğli’de Avrupa Hareketlilik Haftası Dopdolu Etkinliklerle Başladı

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, bu yıl Çiğli’de bisiklet kullanımını teşvik eden etkinlikler ve spor aktiviteleriyle kutlanıyor.

"Paylaşımlı Kamusal Alanlar" başladı

Avrupa Hareketlilik Haftası, Çiğli’de bu yıl “Paylaşımlı Kamusal Alanlar” temasıyla kutlanıyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, haftanın başlangıcında, şehir içi dolaşımı desteklemek ve halkın daha aktif bir yaşam tarzına yönlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirtti. Yıldız, “Halkımızın hem spor yapmasını hem de sağlıklı bir yaşam sürmesini teşvik ediyoruz” dedi.

Doğa yürüyüşü ile hareket başladı

Hafta kapsamındaki ilk etkinlik, Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen zumba gösterisi oldu. Çiğli'deki spor kursiyerleri ve vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde enerjik bir atmosferde zumba yaptı. Aynı gün Sasalı Kent Ormanı’nda düzenlenen doğa yürüyüşü ise doğaseverleri bir araya getirdi. Bu yürüyüş, doğa ile iç içe spor yapmanın keyfini sunarken, sürdürülebilir hareketlilik farkındalığını da artırmayı hedefledi.

Trafiksiz gün ve çocuklara özel etkinlikler

Hafta boyunca devam edecek etkinlikler arasında, Cuma günü Kaklıç Mahallesi’nde düzenlenecek ‘Trafiksiz Gün Etkinliği’ öne çıkıyor. Bu etkinlikte, 10324 Sokak trafiğe kapatılarak güvenli bir oyun alanına dönüştürülecek. Çocuklar, minyatür kale futbol maçı, halat çekme yarışması, scooter ve bisiklet yarışları gibi birçok eğlenceli aktiviteyle keyifli vakit geçirecek. Ayrıca survivor parkuru gibi zorlu ama eğlenceli bir yarışma da çocukları bekliyor olacak.

Bisiklet kullanımını teşvik eden istasyonlar

Hafta boyunca Çiğli genelinde kurulan ücretsiz bisiklet tamir istasyonları ise dikkat çekiyor. Bu istasyonlar, bisiklet kullanıcılarını hareketli bir yaşam tarzına yönlendirirken, sürdürülebilir ulaşım çözümlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Başkan Yıldız, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmanın Çiğli için daha yeşil ve yaşanabilir bir çevreye katkı sağlayacağını vurguladı.

Daha sağlıklı bir gelecek için adım

Başkan Yıldız, etkinliklerin hafta boyunca süreceğini belirterek, “Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz bu etkinlikler, daha sağlıklı, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir için attığımız adımların bir parçasıdır. Çiğli halkını, bu önemli mesajı yaymak için etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.