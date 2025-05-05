Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Çiğli Kitap Günleri, dördüncü gününde de yoğun katılımla devam etti. Etkinliklerde çocuklar, edebiyat dünyasının tanınmış yazarlarıyla buluşarak kitapların büyülü dünyasına adım attı.

Edebiyat ve sanatla dolu bir gün

Kitap Günleri kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, yazarlarla buluşarak masal ve hikâyeler dinledi. Özge Özberk, Y. Bekir Kurdakul, Dilge Güney, Çiğdem Keleş ve İzzet Güldoğan, minik okurlara edebiyatın büyüsünü anlattı.

Ayrıca çocuklar, kitaplarını imzalatma fırsatı buldu, yazarlarla birebir sohbet etti. Gün boyunca süren bu buluşmalar, çocuklara unutulmaz bir deneyim sundu.

Atölyeler ve gösterilerle yaratıcılık zirvede

Festival alanında düzenlenen heykel, karikatür, ritim ve yaratıcı drama atölyelerinde çocuklar, el becerilerini geliştirdi. Yüz boyama, şişme langırt oyunları, jonglör ve tahta bacak gösterileriyle eğlence doruğa ulaştı.

Çocuklar kadar ailelerin de ilgi gösterdiği karikatür sergisi, rengârenk çizimleriyle büyük beğeni topladı.

Müzik ve şiirle sanat dolu bir akşam

Etkinliklerin akşam bölümünde Haluk Çetin ve Nilüfer Açıkalın sahne aldı. Müzik ve şiirin iç içe geçtiği performans, izleyicilere sanatla dolu keyifli anlar yaşattı.

Başkan Yıldız: "Çocuklar için çalışmaya devam edeceğiz"

Etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya gelen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Onların gözlerindeki ışıltı, bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Karikatür sergimizden atölye çalışmalarına, yazar buluşmalarından sahne performanslarına kadar her detayda çocuklarımızın gelişimine katkı sunmayı hedefledik. Çiğli'yi kültür ve sanatla iç içe, çocuk dostu bir kent haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.