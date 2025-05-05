Belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Çeşme Belediyesi, şeffaf, katılımcı yönetim anlayışı ile sürdürdüğü Halk Buluşmalarını düzenlemeye devam ediyor. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, düzenlenen Halk Buluşması’nda Alaçatı Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Denizli’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, müdürler ve çok sayıda Çeşmeli vatandaş yer aldı. Başkan Denizli, vatandaşların soru, talep ve önerilerini tek tek dinleyerek yanıtladı.

Denizli, kültür, sanat ve eğitimle ilgili kurslara ilişkin gelen soruyu yanıtladı. 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin serbest zamanlarını nitelikli faaliyetlerle değerlendirmelerini amaçlayan Çeşme Kent Enstitüsü’nü açtıklarını belirten Başkan Denizli, sanat ve eğitim kursları ile enstitünün, bireylerin hem sanatsal hem de mesleki anlamda gelişimine katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Denizli, kursların kısa sürede büyük bir ilgi görerek Nisan 2025 itibarıyla 23 farklı branşta toplam 1190 öğrenciye ulaştığını ifade etti.

Başkan Denizli, “Önceliğimiz mahallelerimizde atıl durumda olan, uzun yıllardır kullanılmayan kamu binalarımızın tadilatlarını yapıp yurttaşlarımızla buluşturmaktı. Germiyan’da, Dalyan’da hayata geçirdik. Reisdere’de kullanılmayan bir bölümümüz ve orada 3 sınıfımız var. Şimdi oranın restorasyonuna başladık. Çakabey Kültür Merkezi’nde uzun yıllardır depo olarak kullanılan bölümleri ise 3 yeni sınıf ve 1 dans stüdyosu olarak restore ettik” dedi.

“Kenti kimliği ile yaşatmak ve bir hikaye yaratmak önemli”

Çeşme Merkez’de bulunan Balıkçılar ve Terziler Sokağı’nın Kentsel Tasarım Projesi’nin de tamamlandığını belirten Başkan Denizli, “Binaların dış cepheleri, tente ve tabelaları ile ilgili bir proje çalıştık. Kent kimliğine ve kentin dokusuna uyumlu olarak değerlendirdik. Mevcut yağmur suyu hatları ve kente uyumlu bir şekilde zemin kaplamalarını yenileme çalışmalarına 2025’in ikinci yarısında başlamayı planlıyoruz. Özel bir sokak olacak. Kenti kimliği ile yaşatmak ve bir hikaye yaratmak önemli” dedi.

Vektörle mücadele kesintisiz devam ediyor

Vektörle mücadele ile ilgili gelen soruya ise Başkan Denizli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Vektör Mücadele Birimi ile halk sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak adına yıl boyunca düzenli olarak kesintisiz her türlü vektöre karşı üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kış aylarında bakımı yapılmayan yüzme havuzlarının üreme alanlarından biri olup sivrisinek popülasyonunun artmasına yol açtığını kaydeden Denizli, “Sene başında, sivrisineklere karşı önlemlerinin alınması adına kış aylarında bakımı yapılmayan dolu havuzların ve havuzlarını sezon sonun da boşaltıp gidip ancak üzeri örtülmediğini için yağmur suları ile dolan havuzların temizlenmesi ve bakımların 12 ay boyunca devam etmesi gerektiğini , bunlara dikkat etmeyen vatandaşlarımıza ilk cezai işlemin 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince 2 bin 953 TL cezai işlem uygulanarak, kirliliğinin giderilmesi adına 7 gün süre verildiğini, verilen süre sonunda kirliliğinin devam etmesi halinde İmar Kanunun 40. ve 42. maddesine göre 86 bin 119 TL cezai işlem uygulandığını bildirmiştik. Bu kapsamda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz olarak havuz denetimlerini sürdürmektedir.”

Ekiplerimiz yaz boyunca müzik denetimlerini tam mesai sürdürüyor

Bazı işletmelerin yüksek sesle müzik yapmasından duydukları rahatsızlıkları dile getiren vatandaşların sorduğu soruya ilişkin, kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulmasının yasak olduğunu söyleyen Denizli, “Yaz boyunca, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, gerekli durumlarda tespitleri yapacaktır. Mağduriyeti bulunan vatandaşların mağduriyet durumlarını gidermek adına anlık müdahale ve uyarılar işletmelere yapılmaktadır” dedi.