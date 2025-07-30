Çiğli Belediyesi sporla dolu bir yaz sezonu yaşatıyor

Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor okulları, ilçede büyük ilgi görüyor. Yaz boyunca sürdürülen spor kurslarına bu yıl 7’den 70’e toplam 1.502 kişi katılım gösterdi. Belediye, 18 farklı branşta açtığı kurslarla sporu teşvik ederken, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının gelişmesine katkı sunuyor.

“Herkes için spor” anlayışıyla yürütülen programda yer alan branşlar arasında voleybol, basketbol, futbol, yüzme, tenis, yoga, pilates, zumba, taekwondo, masa tenisi, fitness, satranç, hareket eğitimi, akıl ve zeka oyunları, reformer (bireysel ve grup), training ve izcilik yer alıyor. Kursiyerler hem fiziksel gelişim sağlıyor hem de sosyal etkileşimlerle keyifli bir yaz geçiriyor.

Spor salonları dolup taşıyor, ilçe spor kenti kimliği kazanıyor

Kurslar, Çiğli’nin farklı noktalarına yayılmış çok sayıda tesiste gerçekleştiriliyor. Atatürk Spor Salonu, Harmandalı Spor Salonu, Pelikan Spor Salonu, Flamingo Spor Salonu, Atatürk Stadı, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Yüzme Havuzu ile tenis kortları bu etkinliğin merkezleri arasında yer alıyor. Spor tesislerinin doluluk oranı dikkat çekerken, kentte spor kültürü her yaştan bireyin katılımıyla büyüyor.

Bu yılki katılımcı sayısıyla birlikte yaz spor okulları, ilçeyi İzmir genelinde örnek bir uygulama haline getirdi. Kurslar, sadece çocuklara değil, gençler, kadınlar ve yetişkin bireylere de hitap ediyor. Bu durum, sporu bir yaşam biçimine dönüştürme hedefine doğrudan katkı sağlıyor.

Başkan Onur Emrah Yıldız: “Spor bir hak, biz bu hakkı herkese ulaştırıyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz spor okullarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Çiğli’de sporu bir ayrıcalık değil, herkesin ulaşabileceği bir hak olarak görüyoruz. Bu anlayışla yaz boyunca 18 branşta spor kursları açtık. Kurslarımıza 7’den 70’e bin 502 hemşehrimiz katılıyor. Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, gençleri sporla buluşturmak, her yaştan insanın sağlıklı ve dinamik bir yaşam sürmesini sağlamak. Kurslarımız büyük ilgi görüyor, salonlarımız dolup taşıyor. Çiğli’yi sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin de örnek bir spor kenti yapmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

Çiğli Belediyesi, kente kazandırdığı spor kültürü ile fiziksel aktiviteyi herkes için ulaşılabilir hale getirirken, aynı zamanda çocukların ve gençlerin sosyal gelişimini destekleyen kapsamlı bir yaz sezonu sunuyor.