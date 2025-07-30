Zafer Partisi’nden TBMM’ye orman yangınları için komisyon önerisi

Zafer Partisi Çevre, Şehir ve Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, Türkiye genelinde art arda yaşanan orman yangınlarına ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Aslan, yangınların yalnızca çevresel değil, aynı zamanda bir “milli güvenlik” meselesi haline geldiğini vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seslenen Aslan, “Yangınsız Türkiye Komisyonu”nun ivedilikle kurulması gerektiğini belirtti.

Aslan, yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, afetlere karşı gerekli tedbirleri alabilecek kadar zengin, kundaklama ve saldırılara karşı caydırıcı cezaları uygulayabilecek kadar adildir” ifadelerine yer verdi. Yangınların ihmaller sonucu değil, bilinçli olarak çıkarıldığını belirten Aslan, bu eylemlerin terör suçu kapsamında değerlendirilmesini istedi.

“Ormanları yakanlar terör suçlusu sayılmalı”

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınları sadece doğa felaketi olarak değil, milli varlıklara yönelik bir tehdit olarak değerlendiren Aslan, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Yüreğimiz alev alev yanıyor. Sakarya’dan İzmir’e, Karabük’ten Antalya’ya kadar ormanlarımız bilinçli şekilde yakılıyor. Bu şahıslar artık sadece suçlu değil; milli bütünlüğe kast eden teröristlerdir. Yanan her ağaç, milletimizin geleceğinden çalınan bir parçadır. TBMM’de göstermelik değil, gerçek adımlar atan, somut politikalar geliştiren bir komisyon kurulmalıdır.”

Zafer Partisi'nden 12 maddelik çözüm önerisi paketi

Aslan, Zafer Partisi'nin orman yangınlarına karşı önerdiği önlem ve çözüm planlarını kamuoyuyla paylaştı. İşte öne çıkan başlıklar:

Ulusal Yangın Savunma Birliği kurulmalı: 81 ilde disiplinli, hiyerarşik ve yüksek teknolojiye sahip müdahale ekipleri oluşturulmalı.

Kasten orman yakanlar terör suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmalı.

Uydu destekli ısı haritası izleme sistemi ve yapay zekâ tabanlı erken uyarı sistemleri kurulmalı.

Orman yangını sonrası 100 yıl yapı yasağı: Anayasa’ya eklenecek düzenlemeyle yanan alanlara 100 yıl boyunca yapılaşma yasağı getirilmeli.

Her orman köyüne gönüllü yangın birlikleri kurulmalı, mini itfaiye araçları tahsis edilmeli.

Kamu spotları ve eğitim: Tüm televizyon kanallarında yaz boyunca zorunlu kamu spotları yayınlanmalı; okullarda yangınla mücadele dersleri verilmelidir.

Yangın fonu kurulmalı: TRT payı, şans oyunu vergileri ve çevre cezalarının bir bölümü bu fona aktarılmalı, denetimi şeffaf yapılmalı.

Orman Kanunu’na yangın altyapı zorunluluğu maddesi eklenmeli.

Milli Yangın Teknolojileri Enstitüsü kurulmalı: ASELSAN bünyesinde faaliyet gösterecek bu enstitü, yerli yangın söndürme dronları, otonom robotlar ve termal sistemler geliştirmeli.

TEKNOFEST bünyesinde Yangın Teknolojileri Yarışması düzenlenmeli.

Tarım ve Orman Bakanlığı filolarını şeffaf şekilde paylaşmalı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün faiz geliri, yangın söndürme uçaklarına yönlendirilmeli. Zeybek’ten CHP’ye sert çıkış: Atatürk’e ihanet olur İçeriği Görüntüle

“Yangınsız Türkiye Komisyonu acilen kurulmalıdır”

Esmaül Hüsna Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bugün burada, Türk Milleti'nin huzurunda çağrımızı yineliyoruz: TBMM'de bir an önce Yangınsız Türkiye Komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyon, siyasi gösteri değil, ülkenin ormanlarını ve geleceğini koruma iradesiyle çalışmalıdır. Öcalan’a özgürlük konuşacak komisyonlara değil; bu milletin ormanlarını savunacak gerçek yapısal çözümlere ihtiyacımız var.”