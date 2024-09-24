Çiğli’de giderek büyüyen çöp sorunu, halkın tepkisini artırırken, MHP’nin Çiğli Belediye Meclis Üyesi Aşur Eren Kaya, Büyükşehir ve İlçe Belediyelerine sert eleştirilerde bulundu. “Çiğli’nin kaderi bu olmamalı. İlçemiz adı çöple anılmamalı,” diyen Kaya, yetkililerin çözümsüzlükte ısrar ettiğini belirtti. Kaya, Çiğli’de 25 yıldır süregelen CHP yönetimini hedef alarak, “Bu çöp sorunu, CHP’nin iflas eden politikalarının bir sonucudur,” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu Çiğli Halkı ve 26 Mahalle Muhtarı, Harmandalı Çöp Tesisi'ne karşı düzenledikleri protestolarla dikkat çekti. Ancak eylemlerden sonra da çöplerin toplanmaması, sokaklarda biriken atıklar nedeniyle halkı daha da tedirgin etti. Kaya, çöp yığınlarının halk sağlığını tehdit ettiğini ve hastalık riskinin arttığını vurgulayarak, bu duruma karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

CHP Kumpası İddiası

MHP’li Kaya, Çiğli’de yaşanan bu sorunların bir kumpas olduğunu iddia ederek, “Hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de Çiğli Belediyesi, ilçemizi çöple anılacak hale getirmek için adeta el birliği yapıyor,” dedi. Ayrıca, CHP’nin bu sorun karşısında çözüm üretmek yerine kaçış yolunu seçtiğini belirtti. İlçe teşkilatının bu duruma karşı harekete geçtiğini söyleyen Kaya, halkın karşısına gece gündüz çalışarak çıkacaklarını ifade etti.

Halk Sağlığı Öncelik Olmalı

Belediyeciliğin temel görevlerinden birinin halk sağlığını korumak olduğunu vurgulayan Kaya, mevcut yönetimin bu konuda sınıfta kaldığını belirtti. “Bu yüzyılda hala çöplerle mücadele ediyoruz. Bu Çiğli’nin utancı olmamalı. Cumhur İttifakı olarak MHP’nin üretken belediyecilik anlayışıyla bu sorunu çözeceğiz,” dedi.

Sessizlik Düşündürücü

MHP’li Kaya, Çiğli Belediye Başkanı’nın bu konuda sessiz kalmasını eleştirerek, “Belediye başkanımız zor durumda, enkaz devraldığını biliyoruz. Ancak bu enkaz CHP’nin mirasıdır. Eğer hiçbir şey yapamıyorsa, halkın karşısına çıkıp durumu açıkça anlatmalı,” diyerek açıklamasını sonlandırdı.