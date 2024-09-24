Farkındalık Için İzmir’de Pedallar Çevrildi

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu ve Rotary kulüpleri, HPV aşısı farkındalığını artırmak amacıyla İzmir’de bisiklet turu düzenledi. 22 Eylül Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, HPV virüsü ve rahim ağzı kanseri gibi sağlık sorunlarına dikkat çekildi. Bostanlı İskelesi Demokrasi Meydanı’ndan başlayarak Çiğli Arıtma İstasyonu’ndan dönen tur, Yasemin Cafe önünde sona erdi.

HPV aşısı için pedallar çevrildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi iş birliğiyle düzenlenen bisiklet turu, “HPV’siz Gelecek İçin Bas Pedala” sloganıyla farkındalık yaratmayı hedefledi. Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu, Future Of Rotary Rotaract Bölge 2440, İyi Yaşam Rotary Kulübü, Naturel Rotary ve Rotaract kulüpleri, Ege ve Göztepe Rotaract Kulüpleri gibi birçok Rotary ve Rotaract kulübü etkinlikte yer aldı. Ayrıca Smyrna Bisiklet Topluluğu ve RotaCycle Hobi Grubu da destek verdi.

100’e akın katılımcı HPV aşısına dikkat çekti

Etkinlikte, HPV aşısının önemine dikkat çekmek amacıyla pankartlar ve flamalar taşındı. Toplamda 100’e yakın bisikletlinin katıldığı organizasyonda, HPV aşısının hem kadınlar hem de erkekler için ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıldı. HPV virüsünün yol açtığı sağlık sorunlarına karşı koruyuculuk sağlayan aşı, katılımcılar tarafından “geleceğin kanserden koruyucusu” olarak nitelendirildi.

HPV nedir?

HPV (İnsan papilloma virüsü), cilt ve mukoza zarlarında siğillere ve bazı türlerinin kansere neden olabileceği bulaşıcı bir enfeksiyondur. Kadınların yüzde 80’i hayatlarının bir döneminde en az bir HPV türüne maruz kalır, ancak çoğu zaman belirti vermediği için fark edilmez. HPV'nin bazı türleri, özellikle HPV 16 ve HPV 18, rahim ağzı kanseri riski taşırken, HPV 6 ve HPV 11 genital bölgede siğillere neden olabilir.

HPV aşısı hayat kurtarır

HPV aşısı, başta rahim ağzı kanseri olmak üzere HPV'nin neden olduğu birçok sağlık sorununun önlenmesinde hayati bir rol oynar. Aşı, HPV'nin en tehlikeli türleri olan HPV 16 ve HPV 18'e karşı yüksek koruma sağlar. Hem kadınlara hem de erkeklere uygulanabilen aşı, özellikle 11-12 yaşlarından itibaren rutin olarak önerilmektedir. Aşının ideal olarak, cinsel temas öncesinde yapılması gerektiği vurgulanır.

Farkındalık için pedallara güç verelim

Rotary kulüplerinin düzenlediği bu etkinlik, HPV virüsüne karşı toplumsal bilinci artırmayı amaçlıyor. HPV aşısının yaygınlaşması, rahim ağzı kanseri gibi önlenebilir hastalıkların riskini en aza indirgemek için kritik öneme sahip. Bu tür farkındalık turları, gelecekte sağlıklı nesiller yetiştirmek adına büyük bir adım olarak görülüyor.