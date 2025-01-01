Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılı itibarıyla doğal gaz dağıtımında uygulanacak bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını belirledi. Bu düzenleme, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı ve 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi. İşte 2025 yılı için belirlenen yeni ücretler:

Abone bağlantı bedeli

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinin üst sınırı 6 bin 154 TL olarak belirlendi.

Bağlantı kontrol ve onay bedeli

Bağlantı kontrol ve onay bedeli, ilk 100 metre için 3 bin 471 TL olarak tespit edilirken, ilave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 TL olarak belirlendi.

Sayaç değişim bedeli

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 TL,

Sayaç açma-kapama bedeli ise 157 TL olarak belirlendi.

İç tesisat işlem bedeli

İç tesisat işlem bedeli, 92 TL ile 2 bin 118 TL arasında değişecek şekilde belirlendi.

Bu yeni ücretler, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olmak üzere uygulanmaya başlandı.