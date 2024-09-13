İlk değişiklik 1950'lerden bu yana

Çin, yaşlanan nüfus ve azalan emeklilik bütçesiyle başa çıkabilmek amacıyla emeklilik yaşında köklü bir değişikliğe gitti. 1950’lerden bu yana ilk kez emeklilik yaşında düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeye göre, emeklilik yaşı erkeklerde 63, kadınlarda ise 55-58 aralığına çekildi.

Yeni düzenleme detayları

Ülkenin en üst düzey yasama organı, mavi yakalı işlerde çalışan kadınların emeklilik yaşını 50’den 55’e, beyaz yakalı işlerde çalışan kadınların ise 55’ten 58’e yükseltmesini onayladı. Erkekler için ise emeklilik yaşı 60’tan 63’e çıkarıldı.

15 yılda bir değişecek

Yasa, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek ve emeklilik yaşları her 15 yılda bir güncellenecek. Bu düzenleme, Çin’in emeklilik sistemi üzerindeki baskıları hafifletmeyi ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.