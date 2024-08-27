Ankara’nın Sincan ilçesinde, halk arasında "cinli köy" olarak bilinen Kayı köyünde sosyal medya içerikleri çekmek amacıyla bulunan üç arkadaş, köyde yaşlı bir adamın cesedini buldu. Olay, 18 Ağustos tarihinde meydana geldi.

Kayı Köyü’ndeki şok edici keşif

Sosyal medya hesaplarında içerik üreticisi olarak bilinen Alperen Yılmaz, Ali Kirman ve Abdullah Demir, Kayı köyüne video çekmek için gittiklerinde köyde bir erkeğin yerde hareketsiz olarak yattığını fark ettiler. İlk başta baygın olduğunu düşündükleri adamın ölmüş olduğunu anlayınca, videoyu kapatıp durumu yetkililere bildirdiler.

“Paranormal olay bekliyorduk”

Alperen Yılmaz, sosyal medyada ilgi çekici içerikler üretmek amacıyla köyde paranormal olaylar yaşanıp yaşanmadığını araştırdıklarını belirtti. Yılmaz, “Kayı köyünde bu tarz garip olaylar yaşandığına dair duyumlar almıştık ve ilgi çekici bir şeyle karşılaşabileceğimizi düşünerek oraya gittik. Ancak karşımıza çıkan olay, beklentimizin ötesinde oldu ve ceset bulduk” ifadelerini kullandı.

Cesedin bulunduğu an ve tepkiler

Yılmaz, köye geldiklerinde cesedi hemen fark ettiklerini ve ilk başta bir varlık sandıklarını, ancak yakından inceleyince bir cenaze olduğunu anladıklarını söyledi. Jandarmayı hemen aradıklarını belirten Yılmaz, "Cesedi bulmasaydık, çürüyebilir ve yabani hayvanlar tarafından zarar görebilirdi. Aile bize teşekkür etti, bu da aldığımız olumsuz yorumlara rağmen moral kaynağı oldu" dedi.

"Durum gerçekten zordu"

Ali Kirman, köyün adı nedeniyle insanlarda doğal bir korku oluştuğunu ve cesedi bulduklarında hissetikleri duyguların karışık olduğunu ifade etti. "Köyün adı çıkmış ve insan istemsizce korkarak yaklaşabiliyor. Durum gerçekten zordu" şeklinde konuştu.

Köyde iki kişi yaşıyormuş

Abdullah Demir, cesedin bulunduğu yerin jandarma bölgesi olduğunu ve köyde sadece iki kişi yaşadığını belirtti. Demir, “Cenazenin ne zaman öldüğünü kesin olarak bilmiyoruz ama köydeki bir kişi gece vefat etti. Köy heyelandan dolayı boşaltılmış ama sosyal medyada 'cinli köy' olarak paylaşılmış. Köy muhtarı da 'öyle bir şey yok' dedi" dedi.