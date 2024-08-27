Şanlıurfa'da korkunç cinayet

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 24 yaşındaki öğretmen Yasin Kayran, fıstık bahçesinde vurularak öldürüldü. Yasin Kayran'ın, araçta konuk ettiği madde bağımlısı Ahmet Elçi tarafından gasbedilip öldürüldüğü ortaya çıktı. Olay, çiftçilerin bahçede hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112'ye bildirmesiyle ortaya çıktı.

Öğretmenin kimliği

Yapılan ilk kontrollerde, hayatını kaybeden kişinin Yasin Kayran olduğu tespit edildi. Genç öğretmenin yeni nişanlandığı ve bölgede tanınan bir isim olduğu öğrenildi. Kayran’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verildi. Ailesi ve yakınları, acı kayıplarının ardından derin bir üzüntü içinde.

Cinayet şüphelisi Ahmet Elçi yakalandı

Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayet şüphelisi Ahmet Elçi'yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Şüphelinin, Yasin Kayran’a ait otomobili gasbederek olay yerinden kaçtığını belirleyen ekipler, Elçi'yi kanlı elbiseler, öğretmene ait cüzdan ve suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.

Ahmet Elçi, jandarmadaki ilk ifadesinde, Şanlıurfa'dan Bozova'ya gitmek üzere otostop yaptığını ve Yasin Kayran'ın kendisini aracına aldığını belirtti. Ancak, cinayeti sarhoş olduğu için hatırlamadığını öne sürdü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Ahmet Elçi, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.