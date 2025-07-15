Beşiktaş ile yollarını ayıran 35 yaşındaki İtalyan futbolcu Ciro Immobile, kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da devam etme kararı aldı. Lazio’dan Beşiktaş’a transfer olan ve kısa süreli siyah-beyazlı kariyerin ardından sözleşmesini fesheden Immobile, Bologna’ya imza attı. Yeni takımı tarafından düzenlenen basın toplantısında konuşan deneyimli futbolcu, Türkiye’deki süreci ve yeni hedeflerini değerlendirdi.

Bologna’nın resmi olarak tanıttığı Immobile için düzenlenen imza töreninde, İtalyan oyuncu duygularını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye'de yaşadığı dönemi anlatan Immobile, futbola olan motivasyonunu yeniden kazanmak istediğini vurguladı.

“Türkiye’de baskıyı kaybediyordum” dedi

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Immobile, Türkiye’de geçirdiği sürede futbolun kendisindeki etkisinin azaldığını ifade etti. Immobile, şu ifadeleri kullandı:

“İtalya Ligi'nin verdiği enerjiye, maça hazırlanırken ve şehirde dolaşırken hissettiğim baskıya hâlâ ihtiyacım vardı. Türkiye'de bu hissi kaybediyordum ve kariyerimi zirvede bitirmek istiyordum. Bologna'ya gelme fırsatı karşıma çıktığında, çoktan ikna olmuştum. Buradaki coşku tam da aradığım şeydi.”

Kariyerine İtalya’da devam ediyor

İtalya'da yeniden forma giyecek olmanın kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Immobile, Bologna'da hem fiziksel hem de zihinsel olarak güçlü bir sezon geçirmek istediğini dile getirdi. Deneyimli forvet, kariyerinin son döneminde yeniden Serie A'da yer almanın kendisini motive ettiğini de sözlerine ekledi.