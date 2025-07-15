İZSU, geçtiğimiz mayıs ayında ilçe belediyelerine bir yazı göndererek kenti bekleyen büyük bir su krizine karşı uyarıda bulundu. Kurum, su tasarrufu için park ve bahçelerin sulanmamasını istedi ve ardından belediyelerin kullandığı suda kademeli ücretlendirme uygulamasına geçti.

Yeni tarife ile birlikte ilçe belediyelerinin su maliyetleri katlandı. Önceki uygulamada aylık 4 ila 5 milyon TL arasında su faturası ödeyen belediyeler, kademeli ücretlendirme sonrası 10 ila 11 milyon TL’lik faturalarla karşı karşıya kaldı.

İlk önlemler yeterli olmadı

İZSU'nun aldığı bu ilk önlemler beklenen düzeyde sonuç vermedi. Bunun üzerine ikinci aşama olarak park ve bahçelerde kullanılan sulama saatlerinin tamamen kaldırılması kararlaştırıldı. Böylece sulama amaçlı su kullanımının tamamen engellenmesi hedeflendi.

Tahtalı Barajı’nda seviye kritik noktada

İzmir’in içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Barajdaki bu kritik seviye, yaz aylarında su sıkıntısının daha da derinleşebileceğine işaret ediyor.