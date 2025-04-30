01 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak Club Brugge-Gent maçı saat 17.00'de başlayacak. Mücadele Tuttur TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Belçika Pro League'de 01 Mayıs 2025 Perşembe günü Club Brugge ile KAA Gent karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli mücadelenin saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Club Brugge-Gent maçı saat 17.00'de başlayacak ve Tuttur TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Club Brugge-Gent maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Club Brugge ile KAA Gent'in karşı karşıya geleceği mücadele, Tuttur TV ekranlarından şifreli olarak izlenebilecek. Yayın, hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden erişime açık olacak.

Tuttur TV frekans ve yayın bilgileri

Tuttur TV, Türksat uydusu ve çeşitli dijital platformlar aracılığıyla izlenebilir. Maç yayını şifreli olarak yapılacaktır.

Club Brugge-Gent maçı detayları

Club Brugge-Gent maçı ne zaman oynanacak?

Club Brugge ile Gent arasındaki mücadele, 01 Mayıs 2025 Perşembe günü oynanacak.

Club Brugge-Gent maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma, Türkiye saatiyle 17.00'de başlayacak.

Club Brugge-Gent maçı nerede oynanacak?

Bu önemli karşılaşma, Brugge şehrindeki Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.