30 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla Denizli'de altın fiyatları yeniden yükseliş trendine girdi. Kapalıçarşı bazlı kuyumcu fiyatlarına göre gram altının satış fiyatı 4155 TL'ye kadar çıktı. Bozdurma fiyatı ise 4104 TL olarak belirlendi. Serbest piyasada ise gram altın 4090 TL civarından işlem görüyor.

Çeyrek altın serbest piyasada 6822 liradan satılıyor

Denizli'de yeni tarihli çeyrek altının kuyumculardaki satış fiyatı 6790 TL'ye, eski tarihli çeyrek altının fiyatı ise 6780 TL'ye kadar yükseldi. Serbest piyasada 2025 tarihli çeyrek altın 6821 TL'ye, eski tarihli olan ise 6816 TL'ye alıcı buluyor.

Ziynet altın fiyatlarında artış devam ediyor

Yarım ziynet altın Denizli'de kuyumcularda 13561 TL'ye satılırken, tam ziynet altın 27018 TL'ye kadar çıktı. Gremse ziynet altının satış fiyatı ise 67597 TL seviyesinde. Serbest piyasada bu ürünlerin fiyatları kuyumculardaki seviyeyi aşmış durumda.

Cumhuriyet altını 27723 tl'ye ulaştı

Cumhuriyet altınında da dikkat çekici bir artış söz konusu. Ata Lira kuyumcularda 27723 TL'ye kadar yükselirken, 5'li Ata altını 138252 TL gibi yüksek bir fiyatla işlem görüyor. Serbest piyasada ise Ata Lira'nın fiyatı 27147 TL seviyelerinde bulunuyor.

Bilezik fiyatlarında da yukarı yönlü hareket sürüyor

Denizli'de 22 ayar bileziğin gram fiyatı kuyumcularda 3951 TL'ye kadar çıkarken, serbest piyasadaki fiyat 3747 TL seviyelerinde seyrediyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bilezik fiyatlarının daha da yükselebileceği öngörülüyor.

Yatırımcılar, fiyatlardaki bu yüks elişi dikkatle izlerken, uzmanlar ani dalgalanmalara karşı temkinli olunması gerektiğini hatırlatıyor.