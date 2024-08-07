Coca-Cola İçecek (CCI), WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis Yeşil Dönüşüm Programı çerçevesinde Genel Müdürlük binasında gerçekleştirdiği çevre dostu uygulamalarla Yeşil Ofis Diploması almaya hak kazandı. Ocak-Aralık 2023 dönemi boyunca yürütülen program kapsamında, tek kullanımlık kağıt ve plastik atıkların azaltılması, enerji tasarrufu teşvikleri ve çevresel farkındalığın artırılması gibi hedefler başarıyla tamamlandı.

Yeşil ofis diploması

CCI, bir yıl süren yoğun çalışmalar sonucunda Yeşil Ofis Diploması'nı elde ederek, sürdürülebilirlik yönetimini ofislerinde de güçlü bir şekilde sürdürdüğünü gösterdi. WWF-Türkiye'nin 2011 yılında başlattığı ve 2022'de Yeşil Dönüşüm olarak güncellenen program, ofislerin ekolojik ayak izini azaltmayı, doğal kaynak tüketimini ve atık yönetimini iyileştirmeyi amaçlıyor. CCI, bu diplomayla çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek, faaliyet gösterdiği bölgede önemli bir başarıya imza attı.

LEED Altın Sertifikası ile çevre dostu yaklaşım

CCI Genel Müdürlük binası, 2018 yılında da çevre dostu bir yaklaşımla “LEED Altın Sertifika” almıştı. Bu sertifika, enerji verimliliği, su tasarrufu ve iç mekan hava kalitesi gibi kriterlere dayalı olarak verilen bir yeşil bina sertifikasıdır.

CCI hakkında

Coca-Cola İçecek, Türkiye, Pakistan, Kazakistan, Irak, Özbekistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Bangladeş, Ürdün, Tacikistan, Türkmenistan ve Suriye'de faaliyet gösteren çok uluslu bir içecek şirketidir. The Coca-Cola Company'nin markalarını üretir, dağıtır ve satar. 12 ülkede 33 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikasıyla 10.000'den fazla çalışanı bulunan CCI, geniş bir içecek yelpazesi sunar ve ürün portföyü gazlı içeceklerin yanı sıra meyve suları, sular, spor içecekleri, enerji içecekleri, buzlu çaylar ve kahveyi içerir. Şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) "CCOLA.IS" sembolü ile işlem görmektedir.