Coca-Cola, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, Wall Street'in hem kâr hem de gelir beklentilerini aşarken, yıl genelindeki öngörüsünü de büyük ölçüde korudu.

Net kâr 3,33 milyar dolara ulaştı

Coca-Cola, 2025 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, ilk üç ayda hissedarlara atfedilen net kârını 3,33 milyar dolar olarak açıkladı. Bu sonuç, Wall Street analistlerinin beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Hisse başı kâr tahmini aştı

Analistlerin 71 cent olarak öngördüğü hisse başı kâr, açıklanan verilere göre 73 cent seviyesinde gerçekleşti. Bu, şirketin operasyonel gücünü ve mali disiplinini koruduğunu ortaya koydu.

Gelir beklentinin üzerinde: 11,22 milyar dolar

Coca-Cola'nın üç aylık gelirleri de tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Analistler, şirketin gelirinin 11,14 milyar dolar olmasını beklerken, açıklanan rakam 11,22 milyar dolar oldu.

Küresel risklere rağmen yıl görünümü korundu

Şirket yetkilileri, küresel ticaret çatışmaları ve ekonomik belirsizliklerin etkilerinin "yönetilebilir" düzeyde olduğunu vurgularken, 2025 yılı geneli için finansal görünümde önemli bir revizyon yapmadı. Coca-Cola, yılın geri kalanı için pozitif seyrini sürdürmeyi bekliyor.