Çocuklarınıza sebze yedirmek bazen zorlayıcı olabilir. Ancak, sebzeyi köfteye dönüştüren bu tarifle hem lezzetli hem de besleyici bir seçenek sunabilirsiniz. İşte, "Yengeç Burger" olarak adlandırdığım bu sebzeli hamburger tarifinin detayları:

Malzemeler:

4 patates (rende)

2 kabak (rende)

2 soğan (rende)

2 havuç (rende)

5-6 diş sarımsak (ezilmiş)

4 yumurta

4 kahve fincanı un

2-3 dolu yemek kaşığı kimyon

2 dolu yemek kaşığı kekik

3 dolu yemek kaşığı pul biber

Tuz (damak tadınıza göre, yaklaşık 2 tatlı kaşığı)

Yapılışı:

Rendelediğiniz patates, kabak, soğan ve havuçları karıştırın. Üzerine ezilmiş sarımsak, yumurta, un, kimyon, kekik, pul biber ve tuzu ekleyin. Karışımı iyice yoğurun ve 15-20 dakika dinlendirin. Karışımı delikli kepçe ile kalıp gibi kullanarak, 1 cm kalınlığında köfteler oluşturun. Bu köfteleri az yağda, her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin. Köfteler pişerken hacim kaybetmeyip, ekmekten taşan büyük bir görünüm kazanacaktır.

Servis: Köfteleri tercihinize göre cheddar peyniri, kaşar, turşu, domates sosu, ketçap, mayonez, hardal gibi malzemelerle burger ekmeği içinde servis edebilirsiniz.

Notlar:

Pul biber miktarının fazla olması, köftenin acı olacağı anlamına gelmez. Biber, sebzelerin tatlarını bastırmak ve et köftesine yakın bir aroma kazandırmak için kullanılır.

Patatesler rendelendikten sonra fazla suyunu sıkmanız köftelerin daha iyi pişmesini sağlar.

Köfteleri önceden hazırlayıp dondurucuda saklayabilirsiniz. Böylece her an hazır bir sebzeli burger elde edebilirsiniz.

Bu tarif, sebze yedirmek konusunda zorluk yaşayan aileler için mükemmel bir çözüm sunuyor. Çocuklarınızın sebzeleri severek yemesi için bu lezzetli tarifi deneyebilirsiniz!