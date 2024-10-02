Bayburt’ta 103 yaşındaki Seher Baykal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlik kapsamında çocuklar tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında Baykal, çocuklara anılarını anlatarak nasihatlerde bulundu.

Seher Baykal’a anlamlı ziyaret

Bayburt'ta Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yapılan bu anlamlı ziyaret, Seher Baykal’ın evinde gerçekleşti. Ziyarete, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Müdür Yardımcısı Hazar Altundaş, Çocuk Hakları Komitesi üyesi çocuklar ve birim personelleri katıldı. Ziyaret sırasında Baykal, çocuklara geçmişe dair hikayeler anlatırken, onlara nasihatlerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Geçmişten günümüze anılar

Seher Baykal, ziyarette çocuklara, ilkokulda öğrendiği Atatürk şiirini okudu ve çocukluk yıllarına dair birçok anıyı paylaştı. Çocuklarla sohbet eden Baykal, kendisini ziyarete gelen heyete teşekkür ederek, duyduğu mutluluğu dile getirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne de kendisini unutmadıkları için şükranlarını sundu.

Ziyaret, Seher Baykal ve ziyaret ekibi ile birlikte çekilen toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Bu anlamlı etkinlik, hem yaşlı bireylerin unutulmadığını vurgularken hem de çocuklara geçmişle bir bağ kurma fırsatı sundu.