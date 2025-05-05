Milyonlarca emekli ve memurun gözü yarın açıklanacak nisan ayı enflasyon verisinde. Temmuz maaş zammını etkileyecek 4 aylık oran netleşecek.

Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranını merak eden milyonlarca emekli ve memur için kritik gün geldi çattı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın saat 10.00'da nisan ayı enflasyon verisini açıklayacak. Bu veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz zammının 4 aylık kısmı kesinleşmiş olacak.

Nisan enflasyonu beklentisi: %3,07

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,07 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, 2025 yılı ilk dört aylık TÜFE artışı yüzde 13'ü aşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 3 aylık zam oranı daha önce %10,06 olarak açıklanmıştı.

4 aylık zam oranı netleşiyor

Yarın açıklanacak veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zam oranı ortaya çıkacak. Memur ve memur emeklileri ise 6 aylık enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da alacak. Bu nedenle memur kesimi için net maaş artışı Temmuz başında belli olacak.

Temmuz zammı 3 Temmuz'da tamamlanacak

Zam oranlarının nihai şekli, 3 Temmuz 2025'te açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek. Ancak yılın ilk dört ayında yaşanan yüksek enflasyon, Temmuz ayında emekli ve memurların maaşlarında güçlü bir artışa işaret ediyor.