Milli takımımız, Dortmund'da Gürcistan karşısında iyi bir başlangıç yaptı:. Maçı 3-1 kazandı.

Gerçi lütfen şunu unutmayalım: Maçın uzatma dakikalarında, Gürcistan oyuncuları birbirine çarpışarak, kale alanı içindeki sergiledikleri beceriksizlik olmasaydı ve maç 2-2'ye gelseydi, başka şeyler konuşurduk!

Ama ben tahminen aynı yazımı yazardım. Oradan devam edelim.

Kaybetseydik bile Arda yazardım. O efsane golü atmasa da Arda yazardım! Gerçekten bu genç delikanlı her türlü güzellemeyi hak ediyor! Kusursuza yakın bir oyun oynadı. Kendini tarihe geçirecek bir gole imza attı. Müthiş bir performans ortaya koydu. Bu genç kardeşimi yürekten tebrik ediyorum. Allah nazarlardan saklasın.

Bu turnuvanın jenerik golleri bizde! O kesin! Mert Müldür kardeşim öyle usta işi bir vuruş yaptı ki, tamam dedim turnuvanın golü geldi! Ama ikinci yarı Arda Güler ona öyle bir nazire yaptı ki, Mert Müldür'ün golü badem oldu!

Ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golümüz, konsantrasyonumuzu çok bozdu. Orada ikinci golü bulsaydık,farka giderdik!

Mert Günok, bu turnuvada hiçbir kalecinin yemeyeceği kadar basit bir gol yedi. Neyse ki maçı kazandık. Yoksa bu pilav, daha çok su kaldırırdı!

Peki devamı ne olur?

Bu Gürcistan bence turnuvayı puansız kapatmaz. Bu da bize gruptan çıkmanın yolunu açabilir. Ama bundan sonraki iki maç çok zor olacak. Oyuncularımız maksimumunu sergilemek zorunda.Çok iyi takımlarla çok iyi maçlar oynayacağız. Hocanın sistemi kadroya uygun. Ama Arda mutlaka alabileceği en uzun süreyi almalı. 60. dakikada oyundan alınmamalı. Gol yeseydik, oyuna kim ağırlık koyacaktı?

Sevgi ve Saygılarımla