Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup 15. hafta mücadelesinde sahasında Karşıyaka’yı ağırladı. Oldukça dengeli geçen karşılaşma 0-0’lık skorla sona erdi. Hem Bursaspor hem de Karşıyaka, galibiyet için çaba sarf etse de gol yollarında etkili olamadı.

Dengeli oyun, golsüz skor

Karşılaşmanın ilk yarısı her iki takımın da kontrollü oyun anlayışıyla geçti. Bursaspor ve Karşıyaka, orta saha mücadelesiyle oyunu domine etmeye çalıştı. Ancak son vuruşlardaki başarısızlık ilk yarının golsüz tamamlanmasına neden oldu.