Buca Belediyesi, ilçede yaşanan çöp krizine karşı 7/24 temizlik seferberliği başlattı. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar, vardiya usulü ile aralıksız devam ediyor.

Aralıksız temizlik çalışmaları

Buca Belediyesi, ilçe genelinde çöplerin toplanması, konteynerlerin ve sokakların yıkanması ve ilaçlanmasını kapsayan temizlik çalışmalarını 24 saat esasına göre yürütüyor. Çalışmalar sırasında kamyon ve kepçeler aktif olarak kullanılıyor.

Personel ve gönüllü katkısı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisi, belediyenin diğer birimlerinden ve gönüllü vatandaşlardan gelen destekle güçlendiriliyor. Buca genelinde özellikle çöp yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ekipler daha yoğun çalışma yapıyor.

Başkan Görkem Duman’ın açıklaması

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, çalışmalarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Tüm gücümüzle Buca’mıza hizmet etmeye, daha çok çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Buca ailemize en iyi hizmeti sunmak için mesai arkadaşlarımla birlikte 24 saat görevimizin başındayız. Hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru bizim için her şeyden daha kıymetli.”

Başkan Duman, çalışmaların sadece temizlik değil, aynı zamanda halk sağlığını korumaya yönelik ilaçlama ve dezenfekte uygulamalarını da kapsadığını vurguladı.

Vatandaş memnuniyeti ve hedef

Buca Belediyesi, sürdürülen temizlik seferberliğiyle ilçe genelinde hijyen ve düzenin artırılmasını, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedefliyor.