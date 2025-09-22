İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ’ye yönelik kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin dava 2’nci oturumuyla devam ediyor. Tutuklu sanıklar geçen hafta savunmalarını yaptı; bugün ise 54 tutuksuz sanık mahkemede ilk kez savunma yapacak.

Soruşturma ve iddianameler

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet ve adliyedeki işlemler sonrası bazı sanıklar tutuklandı, bazıları serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında üç farklı iddianame hazırlandı:

Asfalt kaplaması, yol ve inşaat işleri yolsuzluğu : 44 kişi hakkında 3-14 yıl hapis talebi.

İş makinesi ve araç kiralanması : 56 kişi hakkında 3-12 yıl 3 ay hapis talebi.

Kooperatiflerde nitelikli dolandırıcılık: 11’i tutuklu 65 sanık hakkında 3-45 yıl hapis talebi.

İddianameler İzmir 28’inci, 17’nci ve 23’üncü Asliye/Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından kabul edildi.

Tutuklu sanıklar savunma yaptı

Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık, geçen hafta Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde savunmalarını yaptı. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları reddetti ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi.

Bugünkü duruşma

Dava, İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde devam edecek. Bugünkü oturumda 54 tutuksuz sanık ilk kez savunma verecek. Savunmalar tamamlandıktan sonra müştekiler ve avukatlar söz alacak.