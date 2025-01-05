Yeni yılın, 2025’in Ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zammın detayları netleşti. Aralık enflasyonu ile birlikte memur ve emekli aylıklarına yapılan zammın ardından, zamlı aylıkların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Ödeme takvimi de belirlendi.

Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda, 2025 yılı için emekli aylıklarına yapılan artış oranları kesinleşti. Memurların maaşlarına yüzde 11.54, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 15.74 oranında zam yapıldı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı aylıklar, 17 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacak.

Zamlı aylıkların yatacağı tarihler: Kim ne zaman alacak?

Emekli aylıkları her kurum için farklı tarihlerde ödenecek. İşte, detaylı ödeme takvimi:

4A SSK emekli aylığı ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9: 17 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 7: 18 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 5: 19 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3: 20 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 1: 21 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8: 22 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 6: 23 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 4: 24 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2: 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 0: 26 Ocak

4B Bağ-Kur emekli aylığı ödeme tarihleri:

Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5: 25 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 3, 1: 26 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4: 27 Ocak

Tahsis numarası son rakamı 2, 0: 28 Ocak

4C Emekli Sandığı aylığı ödeme tarihleri:

Emekli Sandığı aylıkları, üçer aylık periyotlarla ödeniyor. Ocak ayında ödeme takvimi, doğum tarihine göre belirleniyor.

1. Grup: Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında maaşlarını alacaklar.

2. Grup: Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında maaşlarını alacaklar.

3. Grup: Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında maaşlarını alacaklar.

Aylık ödeme günleri, hafta sonuna denk gelirse, bir iş günü öncesine ya da sonrasına kayabiliyor.