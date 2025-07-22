Bayraklı Belediyesi, vatandaşlardan gelen başvuru ve talepleri etkin şekilde sonuçlandırmak amacıyla kurduğu Çözüm Merkezi (ÇÖZMER) aracılığıyla son 15 ayda 26 bin 456 talebi çözüme kavuşturdu. Başkan İrfan Önal da sürece doğrudan katılarak vatandaşlarla birebir görüştü.



31 binden fazla başvuru alındı

Bayraklı Belediyesi Çözüm Merkezi (ÇÖZMER), vatandaşlardan gelen talepleri çağrı merkezi, WhatsApp, sosyal medya, e-posta, web ve yüz yüze görüşmeler aracılığıyla topluyor.

Son 15 ayda alınan 31 bin 767 başvurunun 26 bin 456’sı çözüme ulaştırılırken, belediye yetkisi dışında kalan 5 bin 311 başvuru ise ilgili kurumlara yönlendirildi. En çok başvuru temizlik, park düzenlemesi, veterinerlik hizmetleri, ulaşım ve ilaçlama konularında yapıldı.

Başkan Önal’dan doğrudan katılım

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Çözüm Merkezi’ni ziyaret ederek gelen telefonları bizzat yanıtladı ve çözüme ulaşan vatandaşları arayarak memnuniyetlerini dinledi. Başkanın sesini duyan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, doğrudan iletişim kurma fırsatı bulmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

“Bu sistem sayesinde vatandaşlarımızla aramızdaki iletişimi güçlendiriyor, sorunları şeffaf ve hızlı şekilde çözüyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyetini birebir duymak bizleri motive ediyor.” – İrfan Önal

Her başvuru özenle işleniyor

Başkan Önal, ÇÖZMER’e ulaşan her talebin 7/24 sistem üzerinden kayıt altına alındığını ve ilgili müdürlüklere yönlendirildiğini belirtti. Vatandaşlara başvuru numarasıyla süreç takibi imkânı da sağlanıyor.

“Hedefimiz, halkımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve çözüm sürecinde sürekli iletişim kurarak güven ortamı oluşturmak.”

Sistem nasıl çalışıyor?

Başvurular tüm iletişim kanallarından alınarak ÇÖZMER sistemine giriliyor.

Talep ilgili birimlere anlık iletiliyor.

Vatandaşa SMS ile başvuru numarası gönderiliyor.

Süreç boyunca bilgilendirme yapılıyor ve başvuru kapanışta vatandaşa bildiriliyor.