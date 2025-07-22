Milas’ta sokak hayvanları için yeni proje başlatıldı

Milas Belediyesi ile Milas Kent Konseyi iş birliğiyle, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve onları sıcak yuvalara kavuşturmak amacıyla önemli bir proje hayata geçirildi. Bu proje kapsamında, sahipsiz hayvanların barınaklardaki ve sokaklardaki sayısının azaltılması, sahiplenme oranlarının ise artırılması hedeflendi.

Sosyal medya üzerinden sahiplenme imkanı sağlandı

Proje kapsamında, Milas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bakımı ve tedavisi yapılan hayvanların bilgileri ve görselleri, özel olarak açılan “milashayvanbarinagi” adlı Instagram hesabından paylaşıldı. Böylece vatandaşların sevimli dostları kolaylıkla görüp sahiplenmesi amaçlandı.

Hayvanların sağlık işlemleri eksiksiz yapılıyor

Sahiplenilen hayvanlara mikroçip takıldı, kısırlaştırma, kuduz aşıları ve iç-dış parazit ilaçlamaları uygulandı. Milas Belediyesi, Geçici Hayvan Bakımevi’nde bakılan can dostların sağlıklı ve güvenli bir şekilde yeni yuvalarına kavuşması için tüm hazırlıkları tamamladı.

Vatandaşlar proje hakkında bilgi alabiliyor

Sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyen vatandaşlar, Milas Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek detaylı bilgi alabiliyor. Ayrıca, Instagram hesabı üzerinden güncel paylaşımlar takip edilerek uygun dost bulunabiliyor.